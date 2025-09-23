Gespräch mit Pamela Anderson: Medizin der Sängerin: Miley Cyrus setzt auf Gartenarbeit

"Medizin", die ihr bei ihrem gesunden Lebensstil hilft. Und ein kreatives Ventil jenseits von Ruhm und Erfolg: Miley Cyrus schwärmt im Gespräch mit Pamela Anderson von ihrem Hobby Gartenarbeit.
Miley Cyrus (32) kauft sich nicht nur selbst Blumen, wie sie in ihrem Hit "Flowers" bekannte. Sie kümmert sich auch gerne selbst um Pflanzen. "Etwas, das ich liebe, ist Gartenarbeit", verriet sie in einem Interview mit Pamela Anderson (58) für das Magazin "CR Fashion Book". Denn: "Gärtnern ist etwas, das man für sich selbst tut", sagte die Sängerin.