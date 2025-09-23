Gespräch mit Pamela Anderson: Medizin der Sängerin: Miley Cyrus setzt auf Gartenarbeit

"Medizin", die ihr bei ihrem gesunden Lebensstil hilft. Und ein kreatives Ventil jenseits von Ruhm und Erfolg: Miley Cyrus schwärmt im Gespräch mit Pamela Anderson von ihrem Hobby Gartenarbeit.

Miley Cyrus (32) kauft sich nicht nur selbst Blumen, wie sie in ihrem Hit "Flowers" bekannte. Sie kümmert sich auch gerne selbst um Pflanzen. "Etwas, das ich liebe, ist Gartenarbeit", verriet sie in einem Interview mit Pamela Anderson (58) für das Magazin "CR Fashion Book". Denn: "Gärtnern ist etwas, das man für sich selbst tut", sagte die Sängerin.

"Wenn wir so viel von uns selbst geteilt haben, werden diese kleinen kostbaren Momente mit etwas Einfachem zu einem sehr persönlichen Prozess", so die ehemalige Skandalkünstlerin. Als Beispiel nannte sie das Erlebnis "einen Samen in die Erde zu stecken und ihn zu nähren".

Gartenarbeit als "Medizin" für nüchternen Lebensstil

Miley Cyrus bezeichnet Gartenarbeit als "Medizin", die sie für ihren "nüchternen Lebensstil geerdet" habe. Die Tochter von Country-Sänger Billy Ray Cyrus (64) trinkt seit 2020 keinen Alkohol mehr. Schon drei Jahre vorher hatte sie damit aufgehört, Marihuana zu rauchen.

Cyrus vergleicht das Gärtnern in seiner Wirkung mit Yoga. Was sie daran liebt: "Raus in die Natur zu gehen, etwas mit meinen Händen zu tun und ein kreatives Ventil zu haben, bei dem es nicht um Ruhm oder Erfolg geht."

10.000 Gänseblümchen wuchsen während Tour

Für Miley Cyrus ist es ein "echter Gewinn, wenn man einen Samen in die Erde steckt und im Frühling Blumen sieht". Bevor sie einmal auf Tour ging, säte sie auf einem Hügel etliche Samenkörner. "Als ich zurückkam, gab es dort 10.000 Gänseblümchen", erzählte sie Pamela Anderson. Dazu fand sie noch verschiedene Rosenarten, obwohl sie die gar nicht angepflanzt habe.

Ihre Leidenschaft für den Garten hat Miley Cyrus von ihrer Mutter Tish (58) übernommen. Die habe während der Corona-Pandemie das Gärtnern im großen Stil für sich entdeckt. "Sie ist eine unglaubliche Gärtnerin", sagte ihre Tochter. "Eine Pflanze kann ein Jahr lang tot sein, und sie bringt sie wieder zum Leben."