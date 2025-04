Gespräch mit jungen Talenten: Mit Reise nach Las Vegas: Prinz Harry zollt seiner Mutter Diana Tribut

Prinz Harry (40) wird seinem Ruf als engagierter Förderer junger Talente erneut gerecht. Wie das "People"-Magazin berichtet, reist der Herzog von Sussex am 6. Mai nach Las Vegas, wo er an einer Podiumsdiskussion teilnehmen wird. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des "Diana Award", der Wohltätigkeitsorganisation, die den Namen seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) trägt.

Das Event findet im Rahmen der "Knowledge 2025"-Konferenz der KI-Plattform ServiceNow statt und markiert den Start der Initiative "Pledge to Invest" des "Diana Award". Diese soll künftige Führungskräfte fördern und zukunftsorientierte Unternehmen inspirieren, deren Missionen zu unterstützen. Das Gespräch wird von Tessy Ojo geleitet, der Geschäftsführerin der "Diana Award"-Organisation. Sie bringt Prinz Harry mit dem Präsidenten des globalen Kundengeschäfts bei ServiceNow, Paul Fipps, sowie zwei jungen Preisträgern des Legacy Awards zusammen: Sikander Khan und Christina Williams.

Khan arbeitet im Bereich künstlicher Intelligenz und leitet zugleich das "Paani"-Projekt, eine Organisation, die diverse humanitäre Projekte in Pakistan unterstützt, darunter den Bau von über 20.000 Brunnen. Williams ist Rechtsanwältin und Aktivistin aus Jamaika, die sich für die Stärkung junger Menschen einsetzt und den gleichberechtigten Zugang benachteiligter Gruppen zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Technologie fördert.

"Unternehmen, die heute in junge Führungskräfte investieren, fördern die Arbeitskräfte, Innovatoren und Verbraucher von morgen", erklärt Ojo in einer Stellungnahme. "Der Diana Award ist stolz darauf, 'Pledge to Invest' zu starten - eine Gelegenheit für zukunftsorientierte Unternehmen, strategisch, messbar und wirkungsvoll in die Zukunft junger Führungskräfte zu investieren. Seit über 25 Jahren investiert der Diana Award in junge Menschen und befähigt sie, die drängenden Probleme unserer Zeit anzugehen."

Diana Award gibt es seit 1999

Der Diana Award wurde 1999 vom ehemaligen britischen Premierminister Gordon Brown (74) ins Leben gerufen. Zu den aktuellen Unterstützern zählen der ehemalige Premierminister David Cameron (58) oder Dame Julia Samuel (65). Bemerkenswert ist, dass der Diana Award eine der wenigen wohltätigen Einrichtungen ist, die sowohl von Prinz Harry als auch von seinem Bruder Prinz William (42) unterstützt werden. Trotz der bekannten Spannungen zwischen den Brüdern bleibt die Organisation, die nach ihrer Mutter benannt ist, ein seltener gemeinsamer Anknüpfungspunkt in ihrer philanthropischen Arbeit.