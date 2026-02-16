Gespräch mit Frauke Ludowig: Das will Gil Ofarim mit seiner Gage als Dschungelkönig anstellen

Der amtierende Dschungelkönig Gil Ofarim hat ein weiteres Interview gegeben, das zeigt: Sein Blick in die Zukunft ist klar definiert, der Blick zurück bleibt vage.
Gil Ofarim (43), der frischgekürte Dschungelkönig des RTL-Formats "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", hat sich in einem weiteren Interview bohrenden Fragen gestellt - aber hat er sie auch beantwortet? Dessen ist sich Frauke Ludowig (62) selbst nicht ganz sicher, wie sie im abschließenden Fazit zu ihrem Gespräch mit dem Musiker anklingen lässt. Eine klare Aussage trifft Ofarim vor allem hinsichtlich seiner Pläne, was er mit der Antrittsgage und der Siegprämie des Dschungelcamps anstellen wird.