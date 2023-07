1 In den USA sehe man, was passiere, wenn man alles dem Markt überlässt, meint DIW-Chef Marcel Fratzscher. Foto: dpa/Daniel Naupold

Die Zeit des Neoliberalismus ist nach Einschätzung des DIW-Chefs Marcel Fratzscher vorbei. Dass der Staat den Unternehmen durch erhebliche Geldspritzen hilft, ist aus sicht des Berliner Wirtschaftsexperten richtig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - In der Corona-Krise hilft der Staat der Wirtschaft mit hohen Milliardensummen. Laut Marcel Fratzscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, ist dies der richtige Weg, damit die Unternehmen die nun vor ihnen liegenden Herausforderungen meistern können. Durch die Krise werde deutlich, dass die Wirtschaft einen starken Staat brauche, der in schwierigen Zeiten eingreifen könne. Unbegrenzt funktioniere dies aber nicht.