Stuttgart - Seit 1. April ist Frank Sell Chef des Gesamtbetriebsrats von Bosch. Er vertritt die Interessen von 74 000 Beschäftigten in Deutschland. Der Wechsel erfolgte in einer herausfordernden Zeit. Doch derzeit dreht sich fast alles um Corona, sagt der 44-Jährige in seinem ersten Interview.