Der ehemalige Bundesminister Robert Habeck hielt sich zuletzt aus den Medien raus. In der Talkshow "3nach9" sprach er am Freitagabend trotzdem über seine Zeit nach dem "goldenen Käfig" Politik und seine ganz persönlichen Sehnsuchtsorte.
Nach seinem Abschied aus der Bundespolitik hat der Ex-Wirtschaftsminister, Ex-Grünen-Chef und ehemalige Vizekanzler Robert Habeck (56) "3nach9" einen seltenen Besuch abgestattet. Gastgeber Giovanni di Lorenzo (67) befragte Habeck nach seinen persönlichen Erfahrungen als Ex-Politiker. Mit einem Lächeln auf den Lippen sagte der liebste Feind von Markus Söder (59) auf seine Familie angesprochen: "Ich würde sagen, die freuen sich, dass ich die Wahl verloren habe."