Gesperrte Strecke in Nordbaden: Bundespolizei ermittelt weiter nach Ästen auf Gleisen

Nachdem ein Zug in Äste auf Gleise fährt, muss die Strecke in Nordbaden gesperrt werden. Jetzt ermittelt die Bundespolizei, wer verantwortlich für die gefährliche Tat ist – und hofft auf Zeugen.











Nachdem jemand dickere Äste auf Gleise in Nordbaden gelegt und so die Schnellbremsung eines Zugs verursacht hat, ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt. Dies teilte eine Sprecherin mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Montag niemand. Die Äste hatten sich laut der Sprecherin unter dem Zug verkeilt. Nach Angaben der Deutschen Bahn handelte es sich um einen Güterzug.