Gesperrte Straße in Stuttgart: Navi-Apps lotsen Autofahrer in Blitzerfalle auf gesperrtem Schleichweg

Der Blitzer-Marathon an der Scharnhauser Straße in Plieningen ging am Mittwoch in die nächste Runde. Wieder wurden in dem seit Mai gesperrten Straßenabschnitt zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert, die die ehemalige Direktverbindung nach Ostfildern weiterhin als Schleichstrecke missbrauchen. Allerdings weisen auch noch einige Navigationsdienstleister die Straße als befahrbar aus.