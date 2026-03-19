Gesperrte A 81: Eine Spur im Engelbergtunnel öffnet heute

Im Engelbergtunnel wird an diesem Donnerstag eine Spur in Richtung Autobahndreieck Leonberg geöffnet. Wie es danach weitergeht, ist unklar – ebenso die Schadenshöhe.
Jetzt geht es ganz schnell: In der Weströhre des Engelbergtunnels öffnet an diesem Donnerstag, 19. März, um 14.30 Uhr eine Spur in Richtung Dreieck Leonberg. Das gibt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest bekannt. Seit dem Lkw-Brand Anfang März war die Weströhre des Tunnels komplett gesperrt. Ab heute Nachmittag ist dann sowohl für Pkw und Lkw in Fahrtrichtung Süden vorläufig wieder ein Fahrstreifen freigegeben.