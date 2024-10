Gespensternächte im Schwaben-Park: Hier ist Halloween familienfreundlich

8 Leuchtende Fledermäuse, Spinnen und Kürbisse tauchen den Schwaben-Park bis zum 3. November in ein neues Licht. Foto: Gottfried Stoppel

In diesem Jahr öffnet der Schwaben-Park in Kaisersbach erstmals abends länger – illuminiert mit Hexen, Gespenstern und Fledermäusen. Wir haben das neue Angebot getestet.











Link kopiert



Die Bäume leuchten in fahlem Licht, Gespenster flattern über unseren Köpfen. Im nahen Bahnhofsgebäude flackern die Lampen, am Fenster zeichnet sich eine unheimliche Silhouette ab. Gelächter dringt an unsere Ohren – doch es ist kein irres Hexenlachen, sondern freudiges Jauchzen und typisches Rattern einer Achterbahn. Wir – meine zehnjährige Tochter und ich – befinden uns nicht in einem verhexten Wald, sondern im Schwaben-Park bei Kaisersbach.