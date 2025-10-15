Gespaltene Gesellschaft: Gräben tiefer denn je - Deutschland nach dem Gaza-Krieg

Zwei Jahre hieß es auch in Deutschland: Bist du für Israel oder für Palästina? Nun ist der Krieg hoffentlich zu Ende, aber das bedeutet noch lange nicht, dass man wieder miteinander redet.
Berlin - Nathan (18), ein jüdischer Kölner, war zum Zeitpunkt des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober 2023 mit seiner Familie zu Besuch in Israel. "Wir waren den ganzen Tag nur vor dem Fernseher und haben israelische Nachrichten geguckt", erinnert er sich im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Was seine Familie besonders erschütterte, waren die Bilder von feiernden Muslimen auf den Straßen von Berlin.