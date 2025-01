Gesicht war so im Eimer: Akne nach Filmdreh: So sehr litt die Haut von Margaret Qualley

Im Podcast "Happy Sad Confused" hat Schauspielerin Margaret Qualley verraten, mit was für Hautproblemen sie nach dem Dreh des Body-Horrorfilms "The Substance" zu kämpfen hatte. Ein Jahr lang habe es gedauert, bis sich ihre Haut wieder erholt habe.

Dass man als Schauspielerin auch Opfer bringen muss, hat "The Substance"-Star Margaret Qualley (30) kürzlich im Podcast "Happy Sad Confused" von YouTuber Josh Horowitz verraten. Dort berichtete die Golden-Globe-Nominierte, wie sehr ihre Haut durch das Tragen von Prothesen während der Dreharbeiten des Body-Horrorfilms gelitten habe. Zum Teil sogar so sehr, dass man ihr Gesicht weggeschnitten habe.

"Gesicht war so im Eimer"

Qualley, die in "The Substance" neben Golden-Globe-Preisträgerin Demi Moore (62) zu sehen ist, erzählte im Gespräch mit Horowitz, dass ihr Gesicht ab einem bestimmten Zeitpunkt "so im Eimer war, dass sie es nicht mehr filmen konnten". Daher habe man andere Mittel und Wege gesucht, um ihr von Akne gezeichnetes Gesicht zu verdecken. So auch im Vorspann, als man unter ihrem Rock filmte "und es so aussieht, als wären da Palmen um mich herum". Alles nur, um das Gesicht der 30-Jährigen zu verbergen.

Auch nach Ende der Dreharbeiten habe sie weiter unter Akne gelitten, so die Tochter von Andie MacDowell (66). Selbst zu Beginn der Arbeit für ihren nächsten Film "Kinds of Kindness", in denen sie die vier Rollen Vivian, Martha, Ruth und Rebecca verkörperte. Glücklicherweise machte sich Filmemacher Yorgos Lanthimos (51) Qualleys Akne-Problem für eine dieser Rollen zu Nutze.

Heilungsprozess dauerte ein Jahr

Die Schauspielerin habe noch lange nach Drehschluss von "The Substance" mit den Folgen zu kämpfen gehabt: "Ich habe wahrscheinlich ein Jahr gebraucht, um mich körperlich davon zu erholen", so Qualley.

Auch Schauspielkollegin Demi Moore unterzog sich dank Prothesen einer starken Wandlung in dem Body-Horrorfilm. Und das mit Erfolg: Für ihre Verkörperung der Elisabeth Sparkle erhielt Moore Anfang Januar den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin - die erste Auszeichnung in der langen Karriere der Schauspielerin.