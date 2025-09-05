Gesetzlichen Krankenkassen: Krankenkassen unter Finanzdruck - Ruf nach Ausgabenbremse

Die Gesetzlichen Krankenkassen geben mehr Geld aus - zugleich will die Bundesregierung die Beiträge stabil halten. Bereits ab 2026 könnte das schwierig werden.
Der Finanzdruck auf die Gesetzlichen Krankenkassen bleibt enorm. Zwar war im ersten Halbjahr ein Überschuss von 2,8 Milliarden Euro zu verzeichnen; zugleich stiegen aber die Leistungsausgaben überdurchschnittlich um 12,2 Prozent, wie das Bundesgesundheitsministerium (Freitag) mitteilte. Der Überschuss soll zudem die gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve auffüllen. „Wir brauchen dringend kurzfristige Maßnahmen und langfristige Strukturreformen“, betonte Ministerin Nina Warken (CDU).