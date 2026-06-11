Gesetzesreform: Neues Heizgesetz – Grüne warnen vor Kostenfalle für kleine Betriebe

Gibt es im Entwurf für das neue Heizgesetz eine Regelungslücke? Das könnte aus Sicht der Grünen Folgen für den Mittelstand haben.
Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnt beim geplanten neuen Heizgesetz vor einer Kostenfalle für kleine Betriebe wie Friseursalons, Bäckereien und Pflegedienste. Dröge sagte der Deutschen Presse-Agentur, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) habe Auswirkungen des neuen Heizungsgesetzes auf den Mittelstand offenbar völlig vergessen. „Was für ein Armutszeugnis für eine Wirtschaftsministerin, die sich nicht um die Wirtschaft kümmert.“ Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über eine Regelungslücke im Entwurf für das neue Gebäudemodernisierungsgesetz berichtet.