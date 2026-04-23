Oft sind Tickets für Konzerte oder Sportevents schnell vergriffen. Der Zweitmarkt floriert, die Preise sind allerdings alles andere als verbraucherfreundlich. Jetzt schaltet sich sogar die Politik ein.
Begehrte Tickets für die Konzerte von Megastars, Festivals, das Pokalfinale oder das nächste Bundesliga-Derby können schnell vergriffen sein. Als Alternative bleiben dann oftmals nur Ticketbörsen. Dort sind Karten zwar häufig zu finden, leider jedoch in vielen Fällen mit hohem Aufpreis. Die Verbraucherzentrale warnt, die Politik sitzt an einem Gesetzentwurf und Stefanie Hubig (57), Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, spricht von "Abzocke".