Gesetzesänderung: Ausweitung der Todesstrafe in Israel – Menschenrechtler alarmiert

Vor der Abstimmung über eine Gesetzesänderung, die die Todesstrafe in Israel erleichtern würde, schlagen Menschenrechtler weltweit noch mal Alarm.
Voraussichtlich am Montag kommt ein Gesetz zur Ausweitung der Todesstrafe abschließend vor das israelische Parlament. Die Menschenrechtsorganisation „BT’selem“ sprach am Sonntagabend von einem „neuen Tiefpunkt der Entmenschlichung der Palästinenser“. Internationale Menschenrechtsorganisationen forderten unterdessen in einem Offenen Brief an die Bundesregierung, das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel auszusetzen.