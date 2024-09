Gesetzentwurf zum Sicherheitspaket: Zu halbherzig

1 Vor gerade mal anderthalb Wochen stellte die Bundesregierung die Maßnahmen vor, jetzt sind sie schon fast vergessen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Ampelregierung hat den Gesetzentwurf für das kürzlich beschlossene Sicherheitspaket vorgelegt. Dass das in der aktuellen Debatte untergeht, hat sich die Koalition selbst zuzuschreiben, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.











Erinnert sich jemand an das Sicherheitspaket, das die Ampelregierung beschlossen hat? Nach dem Anschlag in Solingen einigten sich die Vertreter von SPD, Grünen und FDP auf verschiedene Maßnahmen, um die innere Sicherheit zu erhöhen. Das ist gerade mal anderthalb Wochen her – und doch fast vergessen. Die von Unionsfraktionschef Friedrich Merz vorangetriebene Diskussion um die Frage, ob man Asylbewerber an deutschen Grenzen zurückweisen darf, überlagert alles andere.