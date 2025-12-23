Gesetzentwurf: Minister Rainer für Videoüberwachung in Schlachthöfen

Was bringt verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen? Agrarminister Rainer erklärt, warum er einen Gesetzentwurf plant und wie kleinere Betriebe behandelt werden sollen.
Berlin - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer plant die Einführung einer verpflichtenden Videoüberwachung in Schlachthöfen. "Ab einer bestimmten Größe wird es eine verpflichtende Videoüberwachung geben. Kleinere Schlachtstätten werden ausgenommen", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post". Bislang sei das freiwillig.