Wer im Internet bedroht, gestalkt oder gedemütigt wird, soll mehr Rechte bekommen. Und die Justiz soll härter durchgreifen können. Was die Bundesjustizministerin plant.
Berlin - Mehr Rechte für Opfer, striktere Strafen für Täter: Justizministerin Stefanie Hubig hat ihren Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt vorgelegt. "Digitale Gewalt ist ein Massenphänomen", sagte die SPD-Politikerin zu der Vorlage. "Während Deepfakes und Cyberstalking längst Alltag geworden sind, hinkt unser Recht der digitalen Realität hinterher."