Gesetzentwurf: Fußfessel soll Opfer vor häuslicher Gewalt schützen

Vom Täter geschlagen, vergewaltigt oder sogar getötet – die Zahlen zu häuslicher Gewalt sind alarmierend. Das Bundesjustizministerium will Opfer besser schützen und mit der Fußfessel Leben retten.
Berlin - Opfer von häuslicher Gewalt sollen durch eine Fußfessel für den Täter künftig besser geschützt werden. Ein Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht vor, dass Familiengerichte künftig die Täter zum Tragen einer elektronischen Fußfessel verpflichten können, wie die Funke Mediengruppe berichtet.