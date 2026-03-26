Gesetzentwurf: EU-Parlament stimmt für Verbot von KI-Systemen für Porno-Deepfakes

Das Europaparlament stimmte am Donnerstag für ein Verbot von KI, die Porno-Deepfakes oder sexualisierte Bilder von Menschen ohne deren Einwilligung erstellt.
Die EU geht gegen Porno-Deepfakes und sexualisierte Bilder im Netz vor: Das Europaparlament stimmte am Donnerstag in Brüssel für ein Verbot von KI-Anwendungen, mit deren Hilfe Nutzer solche Videos und Bilder von Menschen ohne deren Einwilligung erstellen können. Das Verbot soll in einigen Monaten greifen, sobald die Änderung endgültig beschlossen ist.