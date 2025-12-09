Gesetz zur Lieferkette: Rückenwind von ganz rechts

Die Konservativen machten im Europaparlament bei Abstimmungen immer wieder gemeinsame Sache mit den extremen Rechten. Das wird auch beim Gesetz zur Lieferkette so sein.
Jubel und Empörung liegen in Brüssel in diesen Tagen nahe beieinander. Grund für die jüngste emotionale Aufwallung ist das Lieferkettengesetz. Verhandler des Europaparlaments und des Rates der 27 EU-Länder haben sich in der Nacht zum Dienstag darauf geeinigt, dessen Vorgaben deutlich zu entkernen. Das Lieferkettengesetz soll Unternehmen eigentlich für Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung in die Pflicht nehmen. Es war im Frühjahr 2024 beschlossen worden, wurde aber auf massiven Druck der Wirtschaft schon einmal verschoben. Nun wurde in Brüssel vereinbart, dass die Regeln für wesentlich weniger Firmen gelten sollen, zudem soll die Umsetzung auf Juli 2029 verschoben werden.