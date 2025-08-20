Gesetz in den USA: Weißes Haus startet TikTok-Account – trotz drohendem Verbot

Eigentlich müsste TikTok in den USA um seine Zukunft bangen. Stattdessen bekommt die Video-App prominenten Zuwachs: das Weiße Haus. Im ersten Video wird Präsident Trump zelebriert.
Tiktok dürfte in den USA per Gesetz eigentlich gar nicht mehr online sein - dennoch hat Donald Trumps Regierungszentrale jetzt einen eigenen Account bei der Kurzvideo-App. Der erste Clip auf der neuen Seite des Weißen Hauses besteht aus Zusammenschnitten öffentlicher Auftritte des US-Präsidenten. Im Hintergrund ruft er: „Ich bin eure Stimme.“