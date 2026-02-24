Gesetz im Landtag: Land will Corona-Soforthilfe-Krise beenden – „Bürokratiemonster“ befürchtet

Grün-Schwarz will die Corona-Soforthilfe-Krise beenden. Kurz vor der Verabschiedung im Landtag äußern Verbände ihre Befürchtungen über ein zu kompliziertes Erstattungsverfahren.
Nach monatelangen Unsicherheiten soll der Landtag Baden-Württemberg an diesem Mittwoch das von Grünen und CDU eingebrachte Ausgleichsgesetz zu den Corona-Soforthilfen beschließen. Damit sollen deutlich mehr als 60 000 Betriebe von den Rückforderungen der L-Bank befreit werden. Im Vorfeld wurden die Politiker im Wirtschaftsausschuss mit klaren Forderungen der betroffenen Verbände konfrontiert. Tenor: das Antrags- und Erstattungsverfahren soll so praxistauglich, unkompliziert und unbürokratisch wie möglich erfolgen.