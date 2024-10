Gesetz gegen Abholzung: Umstrittenes EU-Gesetz soll später eingeführt werden als geplant

1 Das EU-Gesetz gegen Abholzung soll ein Jahr später eingeführt werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/JPS Foto

Die Europäische Kommission will die Einführung des umstrittenen EU-Gesetzes gegen Abholzung um ein Jahr verschieben. Brüssel legte am Mittwoch einen Vorschlag vor, nach dem die Vorschriften für Unternehmen erst am dem 30. Dezember 2025 greifen sollen und nicht wie bislang geplant zum Ende dieses Jahres.