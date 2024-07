7,9 Millionen Bundesbürger leben mit schwerer Behinderung

1 Ein Piktogramm für einen Behindertenparkplatz und ein Schatten einer Person sind auf dem Asphalt zu sehen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Zum Jahresende 2023 lebten in Deutschland rund 7,9 Millionen Menschen mit schwerer Behinderung. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das rund 67 000 mehr als zum Jahresende 2021, dem Zeitpunkt der letzten Erhebung. Eine Übersicht über die Zahlen.











Rund 9,3 Prozent der Deutschen leben einer aktuellen Statistik zufolge mit einer schweren Behinderung. Das entspricht in absoluten Zahlen rund 7,9 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag (19. Juli) in Wiesbaden mitgeteilt hat. Im Vergleich zur letzten Erhebung vor zwei Jahren waren das 0,9 Prozent oder rund 67 000 Menschen mehr.