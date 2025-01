Gesellschaft: Umfrage: Nur 48 Prozent geben ihr Bestes auf der Arbeit

1 Viele Menschen in Deutschland geben auf der Arbeit nicht ihr Bestes, wie eine neue Studie zeugt. (Symbolbild) Foto: Daniel Naupold/dpa

Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt. Eine neue Umfrage zeigt: Die Motivation am Arbeitsplatz hierzulande ist unterdurchschnittlich. Aber auch zwischen den Generationen gibt es Unterschiede.











Link kopiert



Stuttgart - Zahlreichen Menschen in Deutschland fehlt die Motivation am Arbeitsplatz. Das zeigt eine Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Nicht einmal jeder zweite Angestellte (48 Prozent) gibt demnach an, auf der Arbeit sein Bestes zu geben. Das Motivationsniveau hierzulande liege somit unter dem internationalen Durchschnitt von 54 Prozent. An der Umfrage im August nahmen weltweit 17.350 Menschen teil. 1.000 davon in Deutschland.