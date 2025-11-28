Bestsellerautor Bas Kast («Der Ernährungskompass») findet, wir sollten uns öfter mal aus der Komfortzone herausbewegen. Warum es ihn ins Eisbad zieht und er Spaß für überbewertet hält.
Berlin - Öfter mal etwas Unbequemes aushalten. Wenn sich Autor Bas Kast (52) etwas Gutes tun will, steigt er in eine Badewanne voller Eiswasser. Das tue weh – "aber danach fühle ich mich belebt und viel besser", erzählt er. Kast, der mit seinem "Ernährungskompass" einen Bestseller landete, plädiert in seinem neuen Buch dafür, den Reiz des Unangenehmen wiederzuentdecken.