Gesellschaft - Männer - Bärte: Ist der Moustache jetzt angesagt oder nicht?

Was blieb von der Oscar-Verleihung hängen? Viele würden wohl sagen: Leonardo DiCaprio hat jetzt einen Schnauzer. Warum Bartwuchs im Jahr 2026 ein emotionales und gar nicht mal so einfaches Thema ist.
Los Angeles/Berlin - Bei den Oscars war der Schnauzer von Leonardo DiCaprio einer der Hingucker des Abends. Bärte, auch nicht vorhandene wie aktuell etwa bei Pedro Pascal, sind schnell ein Gesprächsthema. Nicht nur in Hollywood, sondern global. Der langjährige Moustache-Träger Pascal überraschte bei den Oscars mit nacktem Gesicht, blank rasiert, für manche kaum wiederzuerkennen. Zeit für ein paar grundsätzliche Bart-Fragen.