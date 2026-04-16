Gesellschaft: Macron will monatlichen Offline-Tag für Kinder und Jugend

1 Macron will einen Offline-Tag im Monat einführen. (Archivbild) Foto: Yoan Valat/Pool EPA/AP/dpa

Zu viel Zeit am Bildschirm stehle Aufmerksamkeit, sagt Macron. Statt Videos zu schauen, sollen Kinder lieber gemeinsam lesen oder Theater spielen. Dafür will Frankreichs Präsident einen Offline-Tag.











Link kopiert



Villers-Cotterêts - Einen Tag im Monat offline - das will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für Kinder und Jugendliche. An dem Tag solle man etwa lesen, schreiben, Theater spielen, Zeit mit anderen verbringen und wieder etwas gemeinsam aufbauen, sagte Macron in Villers-Cotterêts vor Schülerinnen und Schülern. Wie ein solcher Tag ganz genau umgesetzt werden soll, sagte Macron nicht. Geplant ist, dass der Tag im Bildungskontext verankert wird, dann aber idealerweise auch zu Hause fortgeführt wird.