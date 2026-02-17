Gesellschaft: In den allermeisten Haushalten wird nur Deutsch gesprochen

Rund 15,5 Millionen Menschen sprachen im Jahr 2024 zu Hause vorwiegend eine andere Sprache als Deutsch. Welche Sprachen spielen dabei eine besonders große Rolle?
Wiesbaden - In den allermeisten Haushalten hierzulande wird ausschließlich Deutsch gesprochen. So gaben 77 Prozent der Bevölkerung an, die deutsche Sprache zu nutzen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Weitere 17 Prozent sprachen neben Deutsch demnach noch mindestens eine weitere Sprache. Das Bundesamt veröffentlichte die Daten, die sich auf das Jahr 2024 beziehen, anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache am 21. Februar.