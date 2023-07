1 "Auch in Deutschland nimmt die Ablehnung der Demokratie, des Staates und staatlicher Autorität zu", sagt der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Nach einer tödlichen Verkehrskontrolle kommt Frankreich tagelang nicht zur Ruhe. Beobachter sehen auch in Deutschland das Potenzial zu Krawallen - denn die soziale Schere gehe zunehmend auseinander.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Sozialverband Deutschland (SoVD) sehen angesichts der gewalttätigen Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich Parallelen zur gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland. "Auch in Deutschland sind an bestimmten Orten solche Krawalle denkbar, denn auch in Deutschland nimmt die Ablehnung der Demokratie, des Staates und staatlicher Autorität zu", sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke der Funke-Mediengruppe. Gerade in den Städten würden mehr und mehr Menschen "zu Verlierern der Transformation der Arbeitswelt, der Digitalisierung oder Integrationsherausforderungen".