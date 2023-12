Gesellschaft für deutsche Sprache: „Krisenmodus“ zum „Wort des Jahres“ gekürt

1 Das „Wort des Jahres“ lautet „Krisenmodus“. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die „Wörter des Jahres“ sind ein sprachlicher Jahresrückblick auf das gesellschaftliche und politische Geschehen. Die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache sieht ein Land im „Krisenmodus“.











„Krisenmodus“ ist zum „Wort des Jahres“ 2023 gekürt worden. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden mit. Auf dem zweiten Platz landete „Antisemitismus“, dahinter „leseunfähig“. Eine Jury wählte eine Rangfolge mit insgesamt zehn Wörtern des Jahres aus, die in den vergangenen Monaten in der öffentlichen Diskussion dominant waren und so das Jahr wesentlich geprägt haben.