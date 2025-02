Gesellschaft: Experten: Wohlhabende profitieren mehr von Klima-Förderung

1 Das Klimaziel für das Jahr 2030 wird Deutschland den Experten zufolge wohl nicht erreichen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Fördergelder, Kaufanreize, Vergünstigungen: Der Staat tut einiges, um den Klimaschutz zu fördern. Sozial gerecht geht es dabei aber nicht unbedingt zu, meint der Expertenrat für Klimafragen.











Berlin - Von Fördermaßnahmen für mehr Klimaschutz profitieren eher wohlhabendere Haushalte - zu diesem Ergebnis kommt der Expertenrat für Klimafragen in einem aktuellen Gutachten. Privathaushalte seien vor allem in den Bereichen Gebäude und Verkehr von finanziellen Auswirkungen betroffen, erklärte die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf. "Zudem weisen einige Maßnahmen ein soziales Ungleichgewicht auf, so wurden bisher primär einkommensstarke Haushalte gefördert."