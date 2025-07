Gesellschaft: DRK: Vier Millionen Menschen für Katastrophenfall schulen

1 Das DRK fordert, dass in Deutschland mehr Menschen für Hilfe im Katastrophenfall ausgebildet werden. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa

Was ist bei Unwettern oder Katastrophen zu tun? Darauf bereiten Kurse die Bevölkerung vor. Doch gibt es ausreichend Plätze?











Berlin - In Deutschland fehlen nach Einschätzung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Millionen Menschen, die der Bevölkerung im Katastrophenfall helfen können. Es müssten mehr Menschen in Erster Hilfe und Selbsthilfe in Notlagen ausgebildet werden, sagte Heike Spieker, Leiterin des DRK-Bereichs Nationale Hilfsgesellschaft. "Um diese Fähigkeiten nachhaltig aufzubauen, müssten vier Millionen Menschen geschult werden." Dann gäbe es genug Wissen, um sich im Krisenfall selbst und gegenseitig zu helfen.