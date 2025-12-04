Der neue Präsident des DRK sieht im Ehrenamt eine Stütze der Gesellschaft. Warum er gleiche Rechte für alle Freiwilligen und mehr Anerkennung fordert.
Berlin - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) spricht sich für eine Aufwertung des Ehrenamts in Deutschland aus. Ehrenamtliche hätten bessere Rahmenbedingungen und spürbare Anerkennung verdient, sagte der neue DRK-Präsident Hermann Gröhe zum internationalen Tag des Ehrenamts an diesem Freitag. "Dazu zählt, dass die Ehrenamtlichen für ihre Arbeit gut ausgestattet werden und sie nicht in heruntergekommenen Räumen arbeiten müssen."