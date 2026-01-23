Gesellschaft: Anderssein als Chance - wie Marcel Friederich zu sich fand

Er war Sportjournalist, später ein Gesicht der Deutschen Fußball-Liga - und bog dann in eine andere Richtung ab. Wie Marcel Friederich, der mit dem Moebius-Syndrom lebt, zu sich fand.
Mainz - Den großen Wendepunkt in seinem Leben leitete Marcel Friederich vor rund anderthalb Jahren ein. Der heute 37 Jahre alte Mainzer und gelernte Sportjournalist war als Leiter der externen Unternehmenskommunikation bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in seiner Branche ziemlich weit oben angekommen. Er hatte Stationen beim FC Schalke 04 und bei RB Leipzig hinter sich. Er war Chefredakteur der Zeitschrift "BIG – Basketball in Deutschland". Dann entschied er sich für den Ausstieg aus dem Journalismus und stellte quasi seine Krankheit in den Mittelpunkt seines Tuns.