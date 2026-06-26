Geschwisterpaar aus Schorndorf: Zwei Spitzensportler aus einem Haus

Sportliches Geschwisterpaar aus Schorndorf: Sophia Mohr spielt Handball bei den Bundesliga-Frauen von Frisch Auf Göppingen, Niklas Mohr Fußball beim Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn.
Bei Sophia Mohr und Niklas Mohr dreht sich alles um Bälle. Der Ball, den die 19-Jährige bevorzugt, wiegt rund 350 Gramm und hat einen Umfang von etwa 55 Zentimeter. Bei der Kugel des zwei Jahre älteren Niklas kommen noch rund 100 Gramm Gewicht und fast 15 Zentimeter Umfang dazu. Gemein ist beiden Geschwistern aus Schorndorf-Haubersbronn, dass sie trefflich mit dem jeweiligen Spielgerät umgehen können – Sophia Mohr bei den Bundesliga-Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen, Niklas Mohr beim frischgebackenen Fußball-Erstligisten SC Paderborn 07.