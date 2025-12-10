Geschwisterkind für Tochter Aria: Torwart Loris Karius wird erneut Papa

Kurz vor Weihnachten überbringen Loris Karius und Diletta Leotta freudige Nachrichten: Sie werden zum zweiten Mal Eltern. Tochter Aria freut sich offenbar schon sehr auf ihr Geschwisterchen.

Große Freude bei Fußballtorwart Lorius Karius (32) und Ehefrau Diletta Leotta (34): Das Paar erwartet sein zweites Baby. Die Schwangerschafts-News teilten sie auf Instagram mit. "Dieses Weihnachten könnten wir uns kein schöneres Geschenk wünschen", schrieb Leotta in einem gemeinsamen Beitrag. "Aria wird große Schwester, und unsere Herzen sind bereit, doppelt so viel Liebe zu geben", so die italienische Sportmoderatorin. Tochter Aria (2) hatte sie mit Karius im August 2023 begrüßt.

Ein Foto zeigt, wie sehr sich das Ehepaar auf das zweite Kind freut: Karius und Leotta sitzen mit Aria strahlend auf der Couch. Der Torwart und seine Tochter legen je eine Hand sanft auf Leottas Babybauch. Auch ihr Zwergspitz gesellte sich zum Familienfoto hinzu. In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Moderatorin ein weiteres Foto, auf dem ihre Tochter ihren Bauch berührt. Dazu ergänzte sie ein weißes Herz.

2024 feierten sie ihre große Hochzeit

Loris Karius und Diletta Leotta sind seit Oktober 2022 liiert. Anfang 2023 machten sie ihre Liebe öffentlich, wenige Monate später kam Tochter Aria zur Welt. 2024 gaben sie sich dann auf der italienischen Insel Vulcano vor rund 150 Gästen das Jawort. Mit dabei waren einige Promis, darunter Michelle Hunziker (48) und die italienische Mode-Influencerin Chiara Ferragni (38). Karius feierte an seinem Hochzeitstag gleich doppelt: Am 22. Juni 2024 wurde er 31 Jahre alt.

Zuvor war der Torhüter, der derzeit bei FC Schalke 04 spielt, mehr als drei Jahre mit Sophia Thomalla (36) zusammen. Im Juni 2021 gaben sie die Trennung bekannt.