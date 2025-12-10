Geschwisterkind für Tochter Aria: Torwart Loris Karius wird erneut Papa

Kurz vor Weihnachten überbringen Loris Karius und Diletta Leotta freudige Nachrichten: Sie werden zum zweiten Mal Eltern. Tochter Aria freut sich offenbar schon sehr auf ihr Geschwisterchen.
Große Freude bei Fußballtorwart Lorius Karius (32) und Ehefrau Diletta Leotta (34): Das Paar erwartet sein zweites Baby. Die Schwangerschafts-News teilten sie auf Instagram mit. "Dieses Weihnachten könnten wir uns kein schöneres Geschenk wünschen", schrieb Leotta in einem gemeinsamen Beitrag. "Aria wird große Schwester, und unsere Herzen sind bereit, doppelt so viel Liebe zu geben", so die italienische Sportmoderatorin. Tochter Aria (2) hatte sie mit Karius im August 2023 begrüßt.