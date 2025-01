Verbrechen im Mittelalter So sieht ein interaktiver Mord-Atlas aus England aus

Oxford war im Mittelalter eine Hochburg des Verbrechens. Nirgendwo sonst in England wurde so viel gemordet wie in der berühmten Universitätsstadt. Ein interaktiver Mordatlas enthüllt jetzt hunderte Mordfälle. Eine kriminologisch-historische Spurensuche.