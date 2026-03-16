Geschwister-Scholl-Gymnasium: 187 Millionen Euro für Schulumbau in Sillenbuch – wie kann das sein?

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium wird erneuert, die Stadt nennt Kosten in dreistelliger Millionenhöhe. Andere Projekte wurden aufgeschoben. Sind Stuttgarts Schulbauten zu teuer?
Zum 50. Geburtstag gibt es ein Facelift. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Sillenbuch wird umgebaut. Derzeit lernen im zweitgrößten staatlichen Gymnasium in Stuttgart gut 900 junge Menschen, langfristig soll der Unterricht aber fünfzügig laufen, dadurch und durch die Rückkehr zu G9 könnten es bis zu 1200 Schulkinder werden. Daher wird das Haus bis 2033 umfassend erneuert.