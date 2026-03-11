Geschwister führen Hanweiler Besen: In diesem Besen widersprechen sich Tradition und Innovation nicht

Seit 1963 gibt es den Hanweiler-Besen, einer der ältesten im Rems-Murr-Kreis. Jetzt wird er in der dritten Generation weiter betrieben – traditionell und innovativ zugleich.
Die alte Holzbank, auf der Benjamin, Tobias und Andreas Lorenz sitzen, stammt noch aus der Zeit ihrer Großeltern und stand schon im Besen, als Hermann und Marianne Lorenz ihn 1963 eröffnet haben. Auch die Wandmalereien, eine Ansicht von Hanweiler, dem Winnender Teilort (Rems-Murr-Kreis), vom Wald aus gesehen, stammen aus den Anfangsjahren. Der Hanweiler-Besen gehört zu den ältesten seiner Art im Rems-Murr-Kreis. An diesem Freitag beginnt nun eine neue Ära, und die dritte Generation steht jetzt für die Tradition.