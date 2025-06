Geschwister-Duell: Schlag den Star: Die Geissens besiegen die Schweiger-Schwestern

1 "Schlag den Star": Luna Schweiger und Lilli Schweiger traten gegen Davina Geiss und Shania Geiss an. Foto: © Joyn / Steffen Z. Wolff

Die Reality-Stars Shania und Davina Geiss haben sich bei "Schlag den Star" gegen die Schauspielerinnen Lilli und Luna Schweiger durchgesetzt.











In der ProSieben-Show "Schlag den Star" haben sich am Samstagabend die Reality-Stars Shania (20) und Davina (22) Geiss den Sieg geholt. Sie setzten sich gegen die Schauspielerinnen Lilli (26) und Luna (28) Schweiger durch und sicherten sich die Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Moderator Matthias Opdenhövel (54) führte durch den Abend, Ron Ringguth (59) kommentierte das Geschehen.