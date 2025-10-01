Geschwister aus Lahr/Schwarzwald: Polizei sucht mit Bild nach zwei vermissten Kindern

Das Jugendamt will ein 7-jähriges Mädchen und ihren zwei Jahre jüngeren Bruder aus Lahr „in Obhut“ nehmen. Doch die Familie mit dem polizeibekannten Partner der Mutter ist unauffindbar.

Wer hat Amaja Sehida A. und ihren Bruder Romano Tijan A. aus Lahr im Schwarzwald (Ortenaukreis) gesehen? Das siebenjährige Mädchen und der fünfjährige Junge sind seit mehr als zwei Wochen unauffindbar, teilte das zuständige Polizeipräsidium in Offenburg mit. Das örtliche Jugendamt wollte die Kinder wegen Problemen in der Familie „in Obhut“ nehmen, der Partner der Mutter ist polizeibekannt.

Familie hat Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen Doch seit dem 15. September fehlt von der Familie jede Spur. Die beiden Erwachsenen sowie die Kinder haben laut Familienangehörigen ihre Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen, der aktuelle Aufenthaltsort sei nicht bekannt.

Das Offenburger Polizeipräsidium hat Fotos der Kinder (siehe Bildergalerie) sowie eine Beschreibung von ihnen veröffentlicht: Amaja Sehida hat demnach ein schlankes Erscheinungsbild, dunkelblondes Haar und ist rund 1,25 Meter groß. Romano Tijan ist ebenfalls schlank, hat dunkelblondes Haar und ist rund 1,10 Meter groß. Auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die Vermisstenfahndung in den sozialen Medien geteilt.

Wer hat die vermissten Kinder gesehen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise können dem Polizeipräsidium Offenburg unter Telefon 0781/21 28 20, dem Polizeinotruf oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden, heißt es.

Die Bilder der Vermissten sind aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie zu finden.