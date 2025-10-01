Geschwister aus Lahr/Schwarzwald: Polizei sucht mit Bild nach zwei vermissten Kindern

Das Jugendamt will ein 7-jähriges Mädchen und ihren zwei Jahre jüngeren Bruder aus Lahr „in Obhut“ nehmen. Doch die Familie mit dem polizeibekannten Partner der Mutter ist unauffindbar.
Wer hat Amaja Sehida A. und ihren Bruder Romano Tijan A. aus Lahr im Schwarzwald (Ortenaukreis) gesehen? Das siebenjährige Mädchen und der fünfjährige Junge sind seit mehr als zwei Wochen unauffindbar, teilte das zuständige Polizeipräsidium in Offenburg mit. Das örtliche Jugendamt wollte die Kinder wegen Problemen in der Familie „in Obhut“ nehmen, der Partner der Mutter ist polizeibekannt.