Streit um Tempolimit in Stuttgart: OB Nopper will Tempo 50 auf Hauptstraßen

Das Stuttgarter Stadtoberhaupt erkennt im Geschwindigkeitsgutachten keine Empfehlung für flächendeckendes Tempo 30. Die Mehrheit im Gemeinderat sieht das anders.
Wie schnell soll man auf Stuttgarts Straßen fahren dürfen? Seit Jahren schwelt eine Grundsatzdebatte über ein Tempolimit in der Landeshauptstadt. Für Abhilfe soll nun ein unabhängiges Stadtgeschwindigkeitskonzept sorgen. Das deutschlandweit bislang einmalige Projekt bietet offenbar jedoch mehrere Lesarten. Während OB Frank Nopper darin keine generelle Empfehlung für ein flächendeckendes Tempo 30 erkennt, sieht vor allem das ökosoziale Lager im Gemeinderat die Chance für weitere Begrenzungen.