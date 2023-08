1 Die Saatkrähen verursachen vielerorts mächtig Ärger Foto: imago/imagebroker

Die geschützte Vogelart fühlt sich in Ditzingen heimisch – zum Leidwesen einiger Menschen. Doch der Verwaltung sind die Hände gebunden. Schnelle Lösungen gibt es nicht.









Ditzingen - Es ist nur eine kleine Anmerkung am Ende der Gemeinderatssitzung gewesen – doch das Thema wird die Stadt noch eine ganze Weile beschäftigen. Dieter Schnabel, der Fraktionschef der Unabhängigen Bürger, sprach das „Krähengekreische“ an, das nun im Stadtpark langsam wieder zu hören sei, Um dies in der nächsten Saison zu unterbinden, machte er einen Vorschlag. Wenn im Herbst die „Bäume gekürzt“ würden, so der Jurist, könnten „auch die leeren Nester gekürzt werden“.