Geschockt und enttäuscht: Foo Fighters werfen Drummer Josh Freese aus der Band

Band-Beben bei den Foo Fighters: Nach nur zwei Jahren haben die Männer um Frontmann Dave Grohl (56) offenbar beschlossen, sich von ihrem Drummer Josh Freese (52) zu trennen. Das hat Freese, der den 2022 verstorbenen Stamm-Schlagzeuger Taylor Hawkins ersetzte, zumindest in einem Beitrag auf seinem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt: "Die Foo Fighters haben mich Montagabend angerufen und mir mitgeteilt, dass sie sich dazu entschieden haben, 'eine andere Richtung mit ihrem Drummer einschlagen zu wollen'. Es wurden keine Gründe genannt."

Einen Groll gegen Grohl und Co. hege er zwar nicht, wie er weiter ausführt: So habe er "unabhängig davon [...] die letzten zwei Jahre mit ihnen genossen, sowohl auf als auch hinter der Bühne, und ich unterstütze alles, was sie für das Beste für die Band halten". Zugleich könne und wolle er aber nicht verschweigen, dass er "geschockt und enttäuscht" von der Art und Weise der Trennung ist. Schließlich sei es das erste Mal in seiner "40 Jahre währenden Karriere als professioneller Drummer, dass mich eine Band rauswirft".

Als Schlagzeuger-Freelancer sei er es aber gewöhnt, häufig die Bands zu wechseln. Um ihn müsse sich also keiner Sorgen machen, beteuert er. Stattdessen sollen sich die Leute auf seine "Top 10 mögliche Gründe, warum Josh aus den Foo Fighters gekickt wurde"-Liste freuen, scherzt er am Ende seines Postings.

Lange darf die Ersatzmann-Suche nicht dauern

In der Tat hat Freese schon in einigen berühmt-berüchtigten Bands am Schlagzeug gesessen, von Nine Inch Nails über Guns N' Roses zu A Perfect Circle. Den Foo Fighters war er im Vorfeld ihrer bevorstehenden Tour im Mai 2023 als Vollzeitmitglied beigetreten, um Hawkins zu ersetzen, der 2022 tot in einem Hotelzimmer in Kolumbien aufgefunden worden war.

Allzu viel Zeit haben die Foo Fighters nicht, um einen Ersatz zu präsentieren. Ihr nächster geplanter Auftritt steht laut "Variety" am 4. Oktober im Rahmen eines Autorennens, dem Großen Preis von Singapur, an.