Joss Stone (37) und ihr Ehemann Cody DaLuz haben Ende November durch eine Adoption ihr drittes Kind willkommen geheißen. Jetzt hat die britische Sängerin überraschend ihre dritte Schwangerschaft verkündet.

"Ehrlich gesagt: Geschockt ist untertrieben", schrieb sie in einem Instagram-Post, der eine Reihe von Bildern beinhaltet, die Joss Stone mit dem Schwangerschaftstest und schockierten sowie jubelnden Gesten zeigt. "Nichts und niemand kann uns jetzt die Freude nehmen. Wir sind so glücklich! Vielleicht sollten wir die 'Less is more'-Tour die 'Preggo Tour' nennen."

Neben zwei Weihnachtskonzerten am 20. und 21. Dezember 2024 hat die Soul-Pop-Sängerin für kommendes Jahr eine Tour angekündigt. Die "Less Is More"-Shows, die sie nun als "Schwangerschaftstour" bezeichnete, sollen im Februar 2025 stattfinden. Zudem hatte die Britin für April und Mai Auftritte mit Melissa Etheridge (63) angekündigt.

"Einige Adoptionen sind gescheitert"

Stone und DaLuz haben zusammen bereits zwei leibliche Kinder: Tochter Violet (3) und Sohn Shackleton (2). Über ihren adoptierten Sohn Bear schwärmte Stone Mitte Dezember im Interview mit "People": "Er ist so süß, und seine leibliche Mutter ist so süß. Sie könnte gar nicht netter sein. Es ist einfach alles perfekt." Sie hätten sich für den Weg entschieden, sich von der leiblichen Mutter des Kindes als Adoptiveltern aussuchen zu lassen. Auf diese Weise gebe es "Liebe aus allen Richtungen".

Die Musikerin offenbarte aber auch den steinigen Weg zur erfolgreichen Adoption: "Wir haben schon so lange davon geträumt und versuchen seit über anderthalb Jahren zu adoptieren. Und einige Adoptionen sind gescheitert." Trotzdem erzählte sie weiter, dass sie "eine ganze Reihe" weiterer Babys adoptieren wolle. "Hoffentlich wird er nicht das einzige adoptierte Kind in unserer Familie sein. Wir lieben einfach Babys. Ich sage immer: Mehr Kinder, mehr Liebe."