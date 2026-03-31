Die Pflege der Kreisverkehre sollte in Ditzingen dem Rotstift zum Opfer fallen. Doch der Gemeinderat zog eine klare Grenze. Warum der Beschluss überrascht.
Kreisverkehre erhöhen die Sicherheit im Kreuzungsbereich und drosseln das Tempo der Autofahrer zum Beispiel an Ortseingängen. Doch im Lauf der Jahre wurden sie auch zu einem Ort der Kunst: Die Städte und Gemeinden gestalten und schmücken die Innenflächen der Kreisel, um Besucher willkommen zu heißen. Aber kommt es darauf wirklich an? Oder ist der Schmuck am Ortseingang lässlich?