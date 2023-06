Geschlossene Discos in Zeiten von Corona

1 Karl Boltz in seiner DJ-Schule in Ludwigsburg. Foto: factum/Simon Granville

Karl Boltz betreibt seit einigen Jahren die DJ-Schule Flipware in Ludwigsburg. Nun bietet er über das Internet Kurse für Kinder an. Die lernen schneller als die Großen.









Ludwigsburg - Menschen bewegen sich in Clubs zu wummernden Beats, es herrscht ausgelassene Stimmung, ein DJ heizt den Feierwütigen mächtig ein. Dieses Szenario klingt wie aus einer fernen Zeit. Diskotheken sind von der Öffnung so weit entfernt wie viele Tresen nach einer durchzechten Nacht vom Prädikat keimfrei. Das trifft Bar- und Discobesitzer, Personal und auch diejenigen, die für die Stimmung sorgen: die DJs. Karl Boltz hat sich über 15 Jahre lang die Nächte hinter dem DJ-Pult um die Ohren geschlagen. Weil das Geschäft in den Clubs immer mühsamer wurde, verlegte er sich mehr auf Hochzeiten, Geburtstage und sonstige Feiern. „Aber auch da ist momentan nichts los“, sagt Boltz.